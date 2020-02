Dendermondenaren houden tegenactie nadat Aalsterse carnavalisten standbeeld Ros Beiaard aanpakten: stickers en verf met reclame voor het ‘echt peird’ Koen Baten

23 februari 2020

08u46 154 Aalst Vandaag is het in Aalst de hoogdag voor alle carnavalisten en wordt de aftrap gegeven voor Aalst carnaval. Het perfecte moment voor een tegenactie, moesten ze in Dendermonde gedacht hebben. Nadat vorige week enkele carnavalisten het Ros Beiaardbeeld in Dendermonde hebben ‘geteisterd’ hebben afgelopen nacht enkele onbekenden de tribune op de Grote Markt van Aalst ‘versierd’ met stickers en verf die reclame maakt voor de komst van een ‘echt Peird’.

Wie er achter de actie zit is onduidelijk. Maar het is wel een passend antwoord op enkele Aalstenaars die al naar Dendermonde kwamen om daar ajuinen te droppen na de bekendmaking van het politiereglement, waar in staat dat er op de dag van de Ros Beiaardommegang binnen een straal van honderd meter van de Hollandse kazerne geen ajuinen aanwezig mogen zijn.

Op de Markt in Aalst werden stickers gekleefd op de stoelen met reclame voor het Ros Beiaard. ‘Op 24 mei komt er een echt peirt buiten’, staat er te lezen. Ook op andere plaatsen in de stad werden papieren opgehangen om reclame te maken voor de Ros Beiaardommegang. Op de grond werd ook verf aangebracht met het symbool van het Ros Beiaard. Benieuwd wat de Aalsternaars straks gaan zeggen van deze actie.