Delhaize bouwt tegen 2021 nieuwe supermarkt aan Parklaan Rutger Lievens

25 juni 2019

11u11 0 Aalst Delhaize start in februari 2020 met de bouw van een volledig nieuwe supermarkt aan de Parklaan in Aalst. De huidige winkel - die dateert uit 1978 - wordt afgebroken. Er komt een halfondergrondse parking met fietsenstallingen. Delhaize investeert 10 miljoen euro in de nieuwe winkel.

Delhaize heeft de officiële vergunning gekregen om vanaf februari 2020 een volledig nieuwe supermarkt te bouwen op de huidige locatie in de Parklaan. “De oude winkel wordt volledig afgebroken en in de plaats komt de meest moderne Delhaize supermarkt van het land. De heropening van deze nieuwe winkel is voorzien voor begin 2021. Delhaize heeft de intentie om gedurende de werken een tijdelijke Delhaize te voorzien op de bestaande parking. Dit project vertegenwoordigt een investering van 10 miljoen euro”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.

“Heuglijk nieuws voor de klanten van Delhaize Supermarkt Aalst – vanaf begin 2021 zullen zij hun boodschappen kunnen doen in de meest moderne Delhaize supermarkt van het land. Delhaize zit al sinds 1978 in het gebouw op de huidige locatie en een vernieuwing drong zich op”, zegt Dekelver. Het was in dit gebouw dat de Bende van Nijvel op 9 november 1985 klanten koelbloedig doodschoot.

Natuurlijk daglicht

De vergunning voor het project werd goedgekeurd door de stad Aalst. “Hiermee kan Delhaize bevestigen dat ze vanaf februari 2020 zal starten met de bouw van een gloednieuwe winkel die het beste zal voorstellen wat Delhaize te bieden heeft. Niet alleen zal de klant een unieke winkelervaring krijgen maar het gebouw zal ook beantwoorden aan de meest moderne duurzame technieken en technologieën”, zegt Delhaize.

Zo zal er ondermeer 1 hoofdingang komen en wordt er optimaal gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht om de winkel te verlichten. “De verkoopsoppervlakte wordt met 100 m² uitgebreid tot meer dan 2240 m². Ook de parking wordt onderhanden genomen en zal uitgebreid worden tot 170 plaatsen waarvan 113 overdekt. Er wordt ook extra ruimte voorzien voor fietsenstallingen”, zegt Roel Dekelver.

Tijdelijke winkel

“De nieuwe supermarkt is kwalitatief en ruimtelijk een verbetering ten opzichte van de huidige bebouwing en zal bestaan uit 4 bouwlagen met half-ondergrondse parking met voldoende stallingen voor fietsen en winkelkarren en heel wat groenvoorzieningen”, beaamt schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA).

Klanten kunnen hun boodschappen blijven doen in hun vertrouwde winkel tot en met eind februari 2020. Van zodra de afbraak start heeft Delhaize de ambitie om een tijdelijke winkel te openen voor haar klanten. Het bekomen van die specifieke vergunning is in voorbereiding. Op die manier kunnen klanten hun boodschappen blijven doen op deze locatie en kunnen de medewerkers ook hier aan de slag blijven en moeten ze zich niet verplaatsen.