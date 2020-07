Delforge verkoopt deze maand oliebollen op Esplanadeplein: “Foorkramers hard getroffen door coronacrisis” Rutger Lievens

01 juli 2020

16u05 90 Aalst Vincent Delforge opent vanaf 3 juli zijn oliebollenkraam op het Esplanadeplein in Aalst. Het ‘Delforge Summer Take Away Store’ moet de foorkramer helpen de coronacrisis door te komen, want sinds maart zijn alle kermissen verboden.

De stad Brussel kondigde gisteren aan dat de foor in augustus zal kunnen doorgaan. Er is dus licht aan het einde van de tunnel voor de foorkramers, die zwaar getroffen werden door de coronacrisis. “Wij waren bij de eersten die moesten sluiten. Al voor de lockdown kregen we mails van steden en gemeenten dat de kermis niet meer doorging. Zo liet de gemeente Waver ons op 10 maart al weten dat er geen kermis kon zijn. We zijn als allereerste getroffen en zullen als een van de laatste weer open kunnen gaan”, zegt Vincent Delforge. “Voor bepaalde collega’s is het vijf voor twaalf.”

In het kraam op het Esplanadeplein zal je alle kermisspecialiteiten kunnen kopen, maar geen frietjes. “Uiteraard de oliebollen met stoofvleessaus en pickels. Het is geen kermis. Bij een kermis hoort een kermisfrietje, maar uit samenhorigheid met de Aalsterse frituren hebben we besloten geen frieten te serveren”, zegt hij. Maar wel dus smoutebollen, beignets, churros, pannekoeken, wafels, pomme d’amour’s, granitaslush en Bicky burgers.