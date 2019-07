Delegatie uit Armeens-christelijke Nagorno-Karabach ontvangen door stadsbestuur Rutger Lievens

30 juli 2019

13u37 0 Aalst De stad Aalst kreeg de voorbije dagen bezoek uit het Armeens-christelijke Nagorno-Karabach. Ze werden ontvangen door het stadsbestuur en bezochten onder meer De Pikkeling en het na-Tourcriterium.

De delegatie met Gagik Martirosyan (gouverneur van de regio Shahumyan) en Sergey Chilingaryan (burgemeester van Karvachar), vergezeld van Irina Beglarian (Armeense ambassade) en Kaspar Karampetian en Heghine Evinyan van de European Armenian Federation for Justice and Democracy (EAFJD), werd ontvangen door schepen van internationale samenwerking Karim Van Overmeire (N-VA).

Soviet-Unie

“Bij het uiteenvallen van de Soviet-Unie maakte het Armeens-christelijke Nagorno-Karabach zich los van het overwegend islamitische Azerbeidjan. Er is nog altijd geen definitieve oplossing is en dat maakt het voor de plaatselijke bevolking zeer moeilijk om te overleven”, zegt Karim Van Overmeire, die het gebied al tweemaal bezocht. “Door het politiek isolement kunnen onze bedrijven niet exporteren. Vliegtuigen kunnen niet landen, onze diploma’s worden niet internationaal erkend, onze mensen hebben het moeilijk om naar het buitenland te reizen”, legt burgemeester Chilingaryan uit.

Zoeken geen financiële steun

“We zoeken geen financiële steun,” onderstreept gouverneur Martirosyan. “Maar we willen leren graag hoe het bestuur en de overheid hier werken. We zijn omringd door islamitische landen als Azerbeidjan, Turkije en Iran, dus moeten we naar Europa om te zien hoe we de dingen kunnen aanpakken. We zoeken naar contacten en projecten tot voordeel van beide partijen.”

Behalve een ontmoeting met de Burgemeester, verschillende schepenen, gemeenteraadsleden en ambtenaren, stonden ook een bezoek aan de Pikkeling, aan de PiKant-tentoonstelling, het Belfort, de Sint-Martinuskerk, het stedelijk museum, Utopia, Taalbubbels en het Criterium op het programma.