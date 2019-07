Dekenij van de Zoutstraten geeft Fiat 500 weg en lanceert luchtballonwedstrijd Rutger Lievens

07 juli 2019

13u04 2 Aalst De handelaren van de Lange en de Korte Zoutstraat in Aalst hebben een auto weggegeven aan een klant. Rudy De Bruyn won de wedstrijd ‘WINkel in de Zoutstraten en WIN een auto’.

De actie liep van 20 april tot 29 juni. De prijs: een Fiat 500. Klanten konden door te winkelen in de Korte en Lange Zoutstraat stempels verzamelen en wie een volle stempelkaart had kon een wagen winnen. “Er waren 995 volle kaarten met drie stempels uit de Korte Zoutstraat en drie stempels uit de Lange Zoutstraat”, zegt Filip Bonny van de dekenij Zoutstraten.” We kunnen dus van een echt succes spreken. De Dex-garagehouder Karl Joos heeft de sleutels overhandigd aan de winnaar, Rudy De Bruyn uit Iddergem.”

De dekenij zit niet stil en komt al met een nieuwe actie: Vliegen in de Zoutstraten. “De Zoutstraten zijn versierd met draaiende ballons. De opdracht deze keer: post de meest originele foto met een luchtballon op de Facebook-pagina van de dekenij Zoutstraten Aalst en maak kans op een gratis luchtballonvaart. Deze actie loopt van 1 juli tot 31 augustus”, zegt de dekenij.