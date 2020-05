Dekenij Hogeweg voelt zich gepasseerd bij invoering blauwe zone

Aalst

De vereniging van de handelaren van de Hogeweg in Erembodegem voelt zich gepasseerd bij de invoering van de blauwe zone in de straat. Er komen Shop&Go-parkeerplaatsen in de Hogeweg in Erembodegem. De gemeenteraad van Aalst heeft die beslissing goedgekeurd. Ook de blauwe zone wordt er ingevoerd. Dat laatste hadden de meeste handelaren echter niet gevraagd.