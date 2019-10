Dekenij al weken slachtoffer van vandalisme: Afgelopen nacht acht ramen ingegooid Twee weken geleden werd ook al een raam ingegooid. Vannacht lieten ze ook een voetafdruk achter op de deur. Koen Baten

05 oktober 2019

17u47 0 Aalst De dekenij aan het Sint-Martensplein in Aalst krijgt de laatste weken regelmatig te kampen met vandalisme. Afgelopen nacht werden na 01.00 uur alle acht ramen ingegooid door vandalen. Twee weken geleden werd ook al eens een raam ingegooid. “Ik sluit nu het terrein af met een hek, maar zelf dat houdt ze niet tegen want dit breken ze gewoon open", zegt deken Marc Verwaeren.

Het moet de deken van het hart, hij is het vandalisme aan de dekenij grondig beu. Al drie weken lang is het gebouw slachtoffer van vandalisme, en het hoogtepunt gebeurde vannacht. Toen werden alle ramen vernield. “De dekenij ligt verstopt achter containers van de werf, en is dus een ideale plaats voor vandalen om hun ding te doen", zegt Marc.

De deken nam zelf al maatregelen om de jongeren tegen te houden en sloot de toegang af met een hek, maar zelf dat werd opengebroken. Twee weken geleden werd ook al eens een ruit ingegooid. Deze werd afgemaakt met een houten plaat. “De houten plaat werd een dag later ook vernield", klinkt het. “Vannacht zijn alle acht ramen ingegooid na 1.00 uur, want dan ben ik nog wakker geweest en was er niets aan de hand. Vermoedelijk gebeurd het door jongeren die zich vervelen", zegt hij. De ramen werden vanochtend opnieuw met houten platen afgesloten door de stad Aalst, die eigendom zijn van het gebouw.

Al drie keer werd er een pv opgemaakt bij de politie. Zij hebben ook de camerabeelden bekeken, maar konden niemand herkennen. Niet alleen de laatste drie weken merkt hij sporen op van vandalisme. “Ik vind hier regelmatig ook lachgaspatronen en sporen van drugs", aldus Verwaeren. “Het is hier erg afgelegen en met de containers zie je niets. Ik hoop gewoon dat het stopt, want ik ben niet meer gerust wat ze de volgende keer zullen doen", klinkt het. De politie beloofde aan Marc om regelmatig te patrouilleren langs de dekenij.