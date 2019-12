Defecte verwarming zorgt voor rookontwikkeling in serre van bioboerderij Koen Baten

10 december 2019

10u21 0 Aalst Een defect in de verwarmingsinstallatie heeft voor hevige rookontwikkeling gezorgd in een serre van de bioboerderij in Aalst. De rook werd opgemerkt omstreeks 8.30 uur en de hulpdiensten werden meteen verwittigd. Een brand was er niet, maar de serre moest wel grondig verlucht worden door de brandweer.

De aanwezigen op de boerderij, gelegen in de Kerrebroekstraat in Aalst, merkten zelf op dat er plots hevige rook te zien was in de serre. “Het was al vrij snel duidelijk dat het niet om een brand ging, maar wel een defect aan de verwarmingsinstallatie", zegt Kris Segerink. “We hebben de serre grondig laten verluchten en alles gecontroleerd, maar schade is er niet.” Er vielen ook geen gewonden.

Omdat er in de serre enkele voedingswaren staan moet het FAVV wel ter plaatse komen om een controle uit te voeren. Op het eerste zicht lijkt alles nog in goede staat te zijn en zou er geen schade zijn. “Wij hopen natuurlijk op goed nieuws want het zou jammer zijn als we alles moeten vernietigen na al die tijd die we er in gestoken hebben", zegt eigenaar Bruno Eeman. Deze namiddag hoopt hij meer duidelijkheid te hebben over de situatie.