Defecte Lijnbus veroorzaakt verkeershinder Koen Baten

04 september 2019

14u06 0

Aan het kruispunt van de Leopoldlaan en de Binnenstraat in Aalst is een bus van de lijn woensdagmiddag in panne gevallen in het midden van het kruispunt. De bus viel kort na de middag in panne en kon zijn weg niet meer voortzetten. Door de panne was het hele kruispunt een tijdlang afgesloten voor het verkeer, wat voor heel wat hinder zorgde. De bus werd getakeld.