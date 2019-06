Deelsteps vertragen automatisch in voetgangerszones: “Maximale snelheid is dan 6 kilometer per uur” Rutger Lievens

28 juni 2019

16u03 2 Aalst Vanaf morgen, zaterdag, staan er honderd elektrische deelsteps ter beschikking in Aalst. Je haalt er tot 18 kilometer per uur mee, maar in voetgangersgebied vertraagt de step automatisch tot zes kilometer per uur. De steps staan op 26 verschillende locaties in Aalst. Je betaalt 1 euro per rit en 15 eurocent per minuut.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) stelden vrijdagmiddag het nieuwe deelstepsysteem voor in Aalst. In een eerste fase zullen er honderd steps ter beschikking staan. Later kan dat aantal nog oplopen naargelang de vraag bij de Aalstenaar. “Toen ik het mailtje van Circ enkele maanden geleden kreeg, heb ik tien minuten later meteen naar die mensen gebeld met de vraag wat hun wensen waren”, zegt De Gucht, die zeer enthousiast is dat dit zo snel kon worden gerealiseerd

Eerste in Oost-Vlaanderen

“Na Brussel, de kust, Namen en Luik, biedt Circ (voordien Flash), de snelgroeiende Europese deelstepaanbieder, vanaf morgen haar elektrische deelsteps ook aan in Aalst. Tot nu toe was deze vorm van deelmobiliteit nog niet beschikbaar in Oost-Vlaanderen, maar daar komt nu dus verandering in en het is Aalst die de spits afbijt”, zegt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Circ Benelux.

“Elektrische steps zijn een ideaal vervoersmiddel om korte afstanden mee af te leggen. Daardoor kunnen onnodige korte autoritten worden vermeden en wordt het openbaar vervoer, dat immers niet tot aan ieders deur komt, veel bereikbaarder”, zegt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Circ Benelux. “Mobiliteit is in alle steden een aandachtspunt, ook in Aalst. Deelsteps kunnen een rol spelen in het aanpakken van belangrijke mobiliteitsuitdagingen zoals verkeerscongestie, parkeerproblemen en luchtvervuiling.”

6 kilometer per uur

Op vraag van de stad werd de snelheid aangepast. “Verantwoordelijkheid en veiligheid staan centraal bij alles wat we doen en we werken altijd nauw samen met de lokale autoriteiten. De stad Aalst wilde een maximale snelheid van 6 kilometer per uur in de voetgangerszone en we hebben dit daarom aangepast in onze app. We wijzen onze gebruikers ook op het belang van een correct en veilig gebruik van onze deelsteps, waaronder het dragen van een helm. We voorzien voor elke nieuwe lancering in een stad gratis helmen, die gefaseerd worden uitgedeeld tijdens evenementen en veiligheidstrainingen”, aldus de verdeler van de steps.

De steps zullen te vinden zijn op 26 verschillende locaties in de stad. Onder meer aan het ASZ, OLV, zwembad, Beukenhof, Vredeplein, Keizershallen, Esplanadeplein, Hopmarkt, station, het stadspark, De Werf, het OCMW, de firma De Nul en het Ibis Hotel. “Het is de bedoeling dat de steps op die plekken weer worden achtergelaten”, zegt De Gucht. Als er toch een step rondslingert in de stad, wordt die opgehaald door het bedrijf. Via de GPS kunnen alle steps worden teruggevonden. ‘s Avonds worden steps waarvan de batterij bijna leeg is opgehaald en opgeladen.