Deelsteps verdwijnen tijdelijk tijdens de winter Rutger Lievens

29 oktober 2019

13u06 1 Aalst De deelsteps verdwijnen tijdelijk in Aalst tijdens de wintermaanden. Sinds eind juni kunnen de inwoners en bezoekers van Aalst gebruik maken van de elektrische deelsteps van Circ. De snelgroeiende Europese deelstepaanbieder last nu een tijdelijke winterstop in, die deze week ingaat.

“Elektrische deelsteps zijn een ideaal vervoersmiddel om korte afstanden af te leggen en daarmee een oplossing voor mobiliteitsuitdagingen. Begin dit jaar lanceerde Circ, toen nog Flash, voor het eerst haar deelsteps eerst in België. Ondertussen is Circ de enige aanbieder met een beschikbaarheid in 11 Belgische steden en gemeenten. In een aantal van deze steden en gemeenten last Circ een winterstop in, waaronder ook in Aalst”, zegt de organisatie.

“De afgelopen maanden hebben we samen met de stad een succesvol proefproject opgezet, die ons waardevolle inzichten heeft gegeven. We gebruiken de wintermaanden om deze te analyseren. Intussen zal de stad een reglement en licentie opstellen dat past bij Aalst. Met Circ zijn we alleszins van plan in te tekenen voor deze vergunning zodat we nog sterker kunnen terugkomen. We kijken uit naar een hopelijk verdere samenwerking in 2020 en zullen de gebruikers op de hoogte houden via onze app”, zegt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Circ Benelux. Gebruikers die nog overblijvend krediet hebben, kunnen via de app de klantendienst contacteren voor een refund.