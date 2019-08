Dealer opereert in Molenbeek en Aalst ‘om in eigen onderhoud te voorzien’ WHW

09 augustus 2019

15u06 0 Aalst Een man die tweemaal betrapt is op het dealen van drugs riskeert 30 maanden cel. Zowel in Brussel als in Aalst bracht de man heroïne en cocaïne aan de man.

De dertiger werd op 8 februari opgepakt omdat de politie vermoedde dat hij drugs aan het dealen was in het centrum van Aalst. Het vermoeden bleek juist: de dertiger had een aanzienlijke geldsom en kleine hoeveelheden cocaïne en heroïne op zak. Na verhoor liet de politie hem echter vrij.

Intussen was bij hun collega’s van de Brusselse lokale politie al een ander onderzoek gestart. Hij zou immers ook op straat in Molenbeek, waar hij woonde, drugs gedeald hebben. De politie observeerde de betrokken woning op 12 februari en zag dezelfde dertiger tweemaal naar buiten komen en een korte ontmoeting hebben met de bestuurders van twee wagens. Die bestuurders werden onderschept. Ze gaven meteen toe dat ze drugs hadden gekocht. De politie viel daarop de woning binnen en trof er zes gsm-toestellen, een precisieweegschaal, 570 euro, en heroïne en cocaïne aan.

De speurders konden een aantal klanten van de dertiger identificeren. De meerderheid onder hen slaagde erin de man formeel op foto te herkennen. Desondanks ontkende de man eerst in alle toonaarden dat hij drugs had verkocht. Pas na enkele maanden in de cel gaf hij de feiten toe. “Mijn cliënt was illegaal in het land en probeerde in zijn levensonderhoud te voorzien”, pleitte zijn advocaat. “Hij was pas twee weken aan het dealen toen hij werd opgepakt.” Uitspraak op 14 augustus.