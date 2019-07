De Zomerkaai: zomeren aan Pier Kornel tot eind september Rutger Lievens

11 juli 2019

16u49 6 Aalst Tot de laatste zondag van september kan je zomeren in bar De Zomerkaai in Aalst. Op het grasveld aan woonproject Pier Kornel staan de strandstoelen uitgestald en spelen kinderen op een springkasteel. Straks draaien dj’s Mona Lee en Nadine Adjani het feestje op gang.

De Zomerkaai bevindt zich op het grasveld tussen de Pierre Corneliskaai en woonproject Pier Kornel. De initiatiefnemers mogen de aanpalende loods gebruiken voor de toog, maar het is niet de bedoeling dat het publiek in de loods zelf gaat. Die is eigendom van de firma Sterck en wordt binnen enkele jaren een toonzaal.

Op het grasveld zaten deze namiddag - De Zomerkaai is open vanaf vandaag - al een heleboel jonge en iets oudere mensen te chillen in de zon. Het springkasteel was opgeblazen, er werd vier op een rij gespeeld. Het terrein is omheind, zodat de kinderen veilig kunnen spelen.

De Zomerkaai is het initiatief van drie ondernemende vrouwen: Jill Lauwers en de zussen Angke en Tine Wullus. “We hebben al wat ervaring van bij Kerk Gent. Re-Vive en Matexi, de ontwikkelaars van Pier Kornel, wilden hier in Aalst een gezellige sfeer creëren en hebben ons gecontacteerd. Het was al lang een droom om iets te ondernemen met ons drietjes”, zeggen ze.

De Zomerkaai is tot de laatste zondag van september open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Donderdag en vrijdag gaat de bar open om 11 uur en is er een afterworkevent. In het weekend kan je er iets drinken vanaf 9 uur.