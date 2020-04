De Werf-café moet hippe plek in de stad worden: “Uitbater gezocht voor foyer met culturele smoel” Rutger Lievens

09 april 2020

15u42 0 Aalst Het blijft een van de opmerkelijkste gebouwen van de stad: CC De Werf. Jaarlijks komen er duizenden bezoekers naar het cultureel centrum van Aalst - als de wereld niet getroffen wordt door een coronavirus-pandemie tenminste. De stad wil hier hippe horeca, vergelijkbaar met het Utopia-café. “Een café met een culturele smoel”, zegt schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

De zoektocht naar een uitbater van de horeca in De Werf is al enkele jaren aan de gang, maar voorbije pogingen om een concessionaris te vinden draaiden op niks uit. De lat ligt hoog en de stad wil iets hips, iets dat bij de eigenzinnige look van het gebouw past.

The place to be

“We zoeken voor de foyer een uitbater die in overeenstemming met de visie, de eigenheid, de waarden en de sfeer van CC De Werf, een concept kan aanbieden die zich onderscheidt van andere horecazaken in de omgeving”, zegt schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Een uitbater die zijn zaak door zijn duidelijke visie en culturele innovatieve uitstraling kan manifesteren als trekpleister voor een cultuurminnend publiek.”

Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden. “Er moet kunnen voorzien worden in een dag- en avondwerking met een eigentijds aanbod. Het mag ook duidelijk zijn dat de werking van de foyer naadloos kan aansluiten bij de werking van CC De Werf. Net zoals Utopia en het Utopia-café moet ook de foyer een attractieve pool zijn voor alle leeftijdsgroepen waarbij ernaar gestreefd wordt de link met cultuur in het algemeen en het aanbod van CC De Werf sterk aan te halen”, zegt De Gucht. “De foyer moet een duidelijke culturele smoel hebben, met de nadruk op podiumkunsten in zijn breedste vorm. De foyer maakt sowieso een versterkende factor uit in het culturele drieluik van de stad CC De Werf – Utopia – Netwerk. Een drieluik dat we naar de toekomst door samen te werken rond verschillende projecten verder willen uitbouwen.”

Terras voor De Werf

De foyer moet als cultuurcafé/brasserie een aantrekkelijke dag- en avondwerking met een eigentijds aanbieden en beschikt over een degelijke catering- en toogwerking voor het cultuurcentrum. “De werking ervan matcht met de mentaliteit, eigenheid en sfeer van De Werf. De concessiehouder werkt samen met De Werf bij optredens, activiteiten en evenementen in De Werf en heeft alle troeven in handen voor de uitbouw van een eigen food- en drink aanbod, los van het cultuurcentrum. Naast de exploitatie staat de concessiehouder in voor koffiebuffetten of andere cateringvragen voor groepen die de zalen huren voor hun vergaderingen, seminaries of workshops”, klinkt het bij de stad.

De stad Aalst zoekt dus een horeca-uitbater met een hart voor cultuur om de ruime foyer, de draaischijf van het cultuurhuis, karaktervol uit te baten tot ‘the place to be’. Tevens zijn er terrasmogelijkheden aan de voorkant van het gebouw na de heraanleg van de Molenstraat.

De uiterste indiendatum voor kandidaturen is 11 mei 2020, 9 uur.