De Voil Jeanettenstoet: Corona drinken, barbecuetje doen op de Grote Markt en kapot gaan van het lachen Rutger Lievens

25 februari 2020

18u37 7 Aalst Weet je nog hoe de Voil Jeanetten als ‘The Dirty Jennies’ op de pagina’s van The Washington Post schitterden? Op carnavalsdinsdag kon je ze gewoon weer in levende lijve zien voorbijdansen in Aalst. Mannen verkleedden zich als vanouds in vrouwen, mét een haring in de kinderwagen en een lampenkap op het hoofd. Dit jaar voor de gelegenheid met een Corona in de hand.

Een schilderij van Jeroen Bosch of James Ensor, maar dan in het het echt: Voil Jeanetten veroverden op carnavalsdinsdag weer de Grote Markt van Aalst. De ene met een ‘droge sossis’ en een Aalsterse vlaai op de rand van zijn cavaglas, de andere met een Corona in de hand - heel populair bier dit jaar op carnaval Aalst. Scheve smoelen, vuile tanden, zes borsten aan één romp. Rode rook van rookbommen in je gezicht. Heel veel mondhoeken die naar boven gaan.

Hoogdag

“Dit is onze hoogdag. Nog meer dan de zondagsstoet. Dit is het hoogtepunt van Aalst carnaval”, zegt Johan Delclef. Hij is een voorbeeldige Voil Jeanet, met alles erop en eraan: een lampenkap op het hoofd, een ‘boeling’ (haring, nvdr.) in de retrokinderwagen en een ‘vellen frak’ (bontjas, nvdr.). Hij en zijn kompanen genieten van dit dagje dat ergens op het kruispunt ligt van waanzin en cultureel erfgoed. Geen Unesco-erfgoed, niet meer. “We zijn een uniek volkje, wij Aalstenaars. En we geven niet toe, wat de buitenwereld er ook mag van denken.”

De Voil Jeanetten zijn sinds enkele jaren weer geëvolueerd naar echte traditionele voil jeanetten, met alle bovengenoemde kenmerken. Met de ‘vellen frakken’, haringen en lampenkappen. Er zijn zo goed als geen travesties meer. “Zo moet het. Alles is weer zoals het moet zijn”, zegt Johan.

Vuil

De jeugd heeft het begrepen. De ontwerper van de carnavalsaffiche, Staf De Koninck, spotten we in de Molenstraat in de traditionele Voil Jeanettenoutfit. Staf is amper 16 jaar oud, maar het is niet zijn eerste Voil Jeanettenstoet. “Vorig jaar was het mijn eerste Voil Jeanettenstoet. Ik liep mee in een losse carnavalsgroep en op dinsdag in de Voil Jeanettenstoet gaan, hoort er dan gewoon bij. Het is deel van carnaval. Je kan niet het ene wel doen en het andere niet”, zegt hij. “Het is logisch dat we ons verkleden als de echte Voil Jeanetten. Het is leuk: je mag vuil zijn, maar je moet toch vrouw blijven ook. De toekomst van de Voil Jeanet is verzekerd, als je al dat jong volk hier ziet.”

Ook dit jaar liepen er wel wat kinderen als kleine Voil Jeanetjes mee naast ‘papa Voil Jeanet’. “Ja, dit is zeer leuk”, zeggen Shara en Matthias, 9 en 8 jaar oud. “Er lopen veel rare mensen mee in de stoet en het ruikt naar stinkbommen, maar het is heel erg grappig”, zeggen zij. “Nee, dit is niet onze eerste Voil Jeanettenstoet, wij lopen al mee van ons 3 jaar.”