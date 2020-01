De Tafel van Elise: Patrick Bernauw over de ‘Nostradamus en de schat van Orval’ Rutger Lievens

13 januari 2020

14u48 6 Aalst Op zondag 19 januari komt schrijver Patrick Bernauw naar De Tafel van Elise in Erembodegem. Hij komt er vertellen uit ‘Nostradamus in Orval’.

Patrick Bernauw schreef verscheidene boeken met ‘Orval’ in de titel, zoals de klassieke jeugdroman ‘De Schat van Orval’ (uit 1992 al, maar nog steeds in druk) of de historische thriller ‘Nostradamus in Orval’. “Jazeker, de beroemde profeet uit de Provence heeft een hele tijd in de abdij van Orval verbleven, en heeft hij daar enkele van zijn meest beruchte toekomstvoorspellingen gedaan. En als u nu de indrukwekkende ruïnes van de oude abdij gaat bezoeken, weet dan dat deze in puin werd geschoten omdat de Franse revolutionairen op zoek waren naar ‘het fortuin van de Bourbons’”, zegt Bernauw. “En wraak wilden nemen op de monniken, omdat zij onderdak wilden geven aan Lodewijk XVI en Marie Antoinette, toen die uit Parijs weggevlucht waren…”

Inschrijven verplicht op info@detafelvanelise.be of 053/21.62.66. Plaatsen zijn beperkt! De voorstelling start om 19.30 uur. Inkom kost 6 euro.