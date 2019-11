De stad bespaart: “Het schepencollege zal moeten bereid zijn om tot naakte ontslagen over te gaan” Rutger Lievens

14 november 2019

11u19 13 Aalst De stad denkt er over na om te snoeien in het personeelsbestand, dat kon je eerder De stad denkt er over na om te snoeien in het personeelsbestand, dat kon je eerder hier al lezen . Uit een vertrouwelijk document van het schepencollege van Aalst blijkt nu ook dat ‘naakte ontslagen’ een serieuze optie zijn. Ook vastbenoemden komen in het vizier: ‘niet-performante statutairen’ wil de stad laten gaan. Dat alles moet de stad 70 miljoen euro besparen.

Er komen meer details naar buiten over het document ‘Meerjarig beleidsplan 2020-2025', geagendeerd op schepencollege van 14 oktober. In welke richting de onderhandelingen over het meerjarenplan ondertussen gegaan zijn, dat blijft voorlopig binnenskamers. Het laatste document dat het schepencollege haalde is dat van 14 oktober. Daaruit staat meer info over hoe de stad 70 miljoen euro wil besparen op personeel.

Naakte ontslagen

“Op dit moment is er voor personeel een zware besparing ingeschreven”, schrijft het kabinet van schepen De Ridder (N-VA) op 8 oktober. “Dit dateert nog van onze conceptuele oefening in juni die de grootte van de besparingen moest illustreren. Het gaat om een bedrag van 70 miljoen euro (wat overeenkomt met 200 voltijdse jobs). Zonder een duidelijk plan, is het onrealistisch om dit bedrag in te schrijven als besparing. Er moet binnen het schepencollege dus ook grondig gediscussieerd worden waar deze besparingen zullen gerealiseerd worden.”

Dan volgt een opsomming van de beslissingen die al opgenomen zijn in de besparingen, maar er wordt gewaarschuwd dat dit niet genoeg zal zijn. Wat al in het lijstje van maatregelen staat: een overdracht dienstencheques OCMW, bekijken overdracht kinderopvang (besparing zit hier vooral bij Facility), werken op afspraak aan de balies kan daar het benodigd aantal voltijdse jobs terugdringen. “Op sommige diensten wordt aanzienlijk bespaard. Het is noodzakelijk dat dit dan niet beperkt blijft tot de werkingsmiddelen, maar dat zich dat ook vertaalt in de personeelsbezetting. Het schepencollege zal dus moeten bereid zijn om tot naakte ontslagen over te gaan of delegeren naar algemeen directeur”, staat er te lezen. “Mits aanzienlijke besparingen op de klantendiensten, kunnen ook de ondersteunende diensten volgen.”

Niet-performante statutairen

Statutairen zijn niet veilig voor de besparingen. “Het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord wenst de ontslagprocedure voor statutaire ambtenaren te vereenvoudigen. Ook dit kan helpen om niet-performante statutaire ambtenaren te laten gaan”, aldus in het document. “Het invoeren van een aanstellingsstop was absoluut noodzakelijk dit jaar, zo niet hadden we mogelijk het personeelsbudget voor 2019 overschreden. Het aanhouden van de aanstellingsstop is daarom een mogelijk stuk van de puzzel, maar moet dan wel goed doorgesproken worden tussen schepencollege en het managementteam: het huidig kader is opgesteld met oog op een tijdelijke werking van een aantal maanden. Er moet wat bijgestuurd worden indien de aanstellingsstop zou gelden voor 6 jaar (bv. wat met tijdelijke contracten, wat als bepaalde dienstverlening in het gedrang komt door de aanstellingsstop etc.).”

Vervolgens volgt de aanbeveling om nog eens 4,5 miljoen euro te besparen door kabinetsmedewerkers te laten afvloeien. “Bovendien is misschien wel de zwaarste besparing op dit moment ingeschreven op het politieke personeel. Het voorstel is daarom een besparing van 4,5 miljoen euro (bovenop de reeds ingeschreven besparing van 70 miljoen euro!) door te voeren door elke schepen nog recht te geven op 1 voltijdse medewerker op diens kabinet, uitgezonderd de burgemeester (3 voltijdse). We zouden daarmee strikter gaan dan wat de gemeenteraad toelaat (daar waar vandaag 3 kabinetten meer VTE tellen dan strikt toegelaten door de beslissing van 2007).

We contacteerden de schepen van Personeel Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) voor een reactie maar voorlopig zonder succes.