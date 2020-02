De Schoitkitten, Krejeis en Possensje winnaars van de carnavalsstoet 2020 Rutger Lievens

24 februari 2020

23u08 0 Aalst De Schoitkitten, Krejeis en Possensje halen de eerste prijzen van de carnavalsstoet van Aalst. Zij brachten pracht en praal en een fikse dosis humor in de straten van de carnavalsstad. De Schoitkitten brachten een ode aan gerenommeerde carnavalsgroepen die hun boeken toe deden, Krejeis ‘overvleugelde’ de tegenstanders en Possensje won de nek-aan-nekrace met beschomt.

De Schoitkitten hebben de eerste prijs gewonnen bij de kleine carnavalsgroepen in Aalst. De Melkmoilen waren derde, Oeverboeft tweede. De Schoitkitten halen het met hun ode aan gerenommeerde carnavalsgroepen die hun boeken toe deden.

De Schoitkitten bestaan 15 jaar en dit is de eerste keer dat ze de eerste prijs wegkapen. “We hadden erop gehoopt, maar het is zeker niet verwacht. Ook de andere groepen waren heel goed. Ik besef het nog niet goed”, zei Sam Nuelant van De Schoitkitten. Zijn groep bracht een prachtige ode aan gerenommeerde groepen die de boeken toe deden. Onder meer De Sjattrellen en Vrièt passeerden de revue.

Overvleugeld

Krejeis haalt het goud bij de middelgroepen. Hun ‘pasters en ingelen’ overtuigde de jury. Op twee bij de middelgroepen staan De Zwiejtzoel’n en op drie Bedesterd.

Het is niet de eerste keer dat Krejeis de eerste plaats wegkaapt. “Het is de vierde keer dat we winnen”, zegt Nils Picqueur van Krejeis. “Ondertussen bestaan we 32 jaar. Het was een moeilijk jaar en door het weer konden we niet alles laten zien, maar dat geldt ook voor andere groepen. De middelgrote categorie was de groep des doods, de collega’s waren ook goed. Ik denk dat onze vleugels uiteindelijk de doorslag hebben gegeven”, zegt Nils.

Possensje op nummer 1 bij de grote groepen

Bij de grote groepen was het een nek-aan-nek race tussen Beschomt en Possensje. Op de derde plaats bij de grote groepen eindigde Lotjonslos. Zij brachten een prachtige wagen over de Brexit. Beschomt staat met hun Aalsters Zangpalois op de tweede plaats. Possensje triomfeert bij de grote groepen met hun ‘Hontjen de veiresten’. “Prinsen, prinsen, prinsen… Allemaal van een eigen ras, allemaal van een aparte klasse. Maar als er een microfoon op het podium verschijnt, zijn ze niet meer te houden en komt het ‘Haantjesgedrag’ naar boven! De micro gaat boven alles en iedereen! Of… houden de vrouwen hun haan in het gareel?”, zo omschrijven ze hun onderwerp. Op hun wagen waren de prinsen van Aalst te zien als hanen.