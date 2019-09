De Salongcarnavalisten helpen Dendermonde aan vierheemskinderen Rutger Lievens

05 september 2019

13u57 0 Aalst Carnaval Aalst zal in 2020 - zoals telkens om de tien jaar - de draak steken met het Ros Beiaard van Dendermonde. Telkens het Ros buitenkomt om de tien jaar, is het ook een thema in de stoet van carnaval in Aalst. De eerste speldenprikken worden nu al uitgedeeld door De Salongcarnavalisten, die Dendermonde willen helpen bij de zoektocht naar vierheemskinderen.

De Aalsterse carnavalisten trokken naar Dendermonde om er een brief af te geven aan de burgemeester Piet Buyse. Uit de actie blijkt dat De Salongcarnavalisten dit jaar het Ros Beiaard in de stoet brengen, al zal het Ros van De Salongcarnavalisten geen paard zijn maar een kameel. De vierheemskinderen hebben namen die eerder courant zijn in het Midden-Oosten.

“Het is de dag van vandaag niet makkelijk om vier jongens te vinden uit hetzelfde gezin”, zeggen de carnavalisten. “De Salongcarnavalisten zijn bereid Dendermonde bij te staan in deze zaak. We stellen u voor: Abad, Abboe, Abdel en Abed Salongaddin”, aldus De Salongcarnavalisten. “We hebben onze vier op het nippertje nog kunnen inschrijven als kandidaten om op het Ros plaats te nemen.”