De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Redactie

06 april 2020

14u33 6 Denderstreek Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie van de beste inzendingen uit de Denderstreek. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Knuffels genoeg ten huize Arijs in Aalst. Op het dak vormden ze er dan maar een hart mee inclusief spandoek. De kinderen zijn duidelijk fier op hun werk, en terecht.

Verjaren in coronatijden, verder dan een klein feestje met het gezin kom je dezer dagen niet. Tenzij je Leen Borms uit Aalst heet natuurlijk. Voor de 8ste verjaardag van dochter Gitte knutselde ze dit in elkaar. Ook van onze redactie een gelukkige verjaardag Gitte!

Leerkracht Davy Beerens uit Herzele liet de lege speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool Het Essenhofje niet aan zijn hart komen en gebruikte die om een mooie boodschap de wereld in te sturen.

Geen tuin om een groot spandoek in te leggen? De kinderen van Heidi Bardijn uit Aalst wisten daar wel raad mee. “Ik werk zelf bij familiezorg en ze wilden me hiermee verrassen en tegelijk alle helden uit de zorg bedanken”, aldus Heidi.

De familie van Kim Duhau uit Geraardsbergen staken dit weekend de armen uit de mouwen en kwamen met dit grote spandoek in hun tuin. Aan de foto’s te zien werkten verschillende generaties mee aan de actie.

Christophe De Schauwers van ambulancedienst ADM uit Geraardsbergen vecht in de frontlinie tegen de corona maar dat hield hem en zijn collega’s niet tegen om een spandoek(je) te maken.

Het gezin van Cyriel Van Themsche uit Ninove ging aan de slag met rode en witte verf om de zorgsector te bedanken. Dit leuke bovenaanzicht is het resultaat.

Elien Baeyens uit Ninove zet met haar inzending heel wat mensen in de bloemetjes. Het spandoek op de foto is voor haar vriendje Yoran, die 18 werd. Verder maakte ze nog een ander spandoek om haar moeder, besmet met corona, een hart onder de riem te steken.

Davy Segers uit Denderleeuw haalde zijn stoepkrijt boven en kliederde zijn straat vol. Wellicht schuilt er in hem een grote Star Wars-fan aangezien zijn boodschap ‘May the force be with you’ is.

Een trampoline, een berg knuffels in de vorm van een hart en twee enthousiaste bengels. Meer had Saskia Baeten uit Lede niet nodig om dit vertederend beeld te nemen. Wellicht kwamen ze niet in beeld tijdens onze doortocht zondag, maar ook kleine initiatieven verdienen hier een plaatse.

Of hij ermee buiten kwam voor onze helikopter, dat betwijfelen we. Maar Kurt Verheyden uit Aalst maakt dit markante mondmasker om de hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op zijn andere wang staat trouwens een winkelkar getekend, ook mensen die in supermarkten werken zijn inderdaad helden dezer dagen.

Wendy Vervynckt van Basisschool De Krekel in Haaltert heeft haar leerlingen een leuke foto gestuurd om de paasvakantie in te zetten. Met twee andere collega’s vormde ze het woord ‘hoop’ op een weide in de buurt.