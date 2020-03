De ‘regenboogchallenge’ van basisschool De Zonneroos: “Hang een regenboog aan je raam” Rutger Lievens

15u11 47 Aalst BuBaO De Zonneroos uit Aalst doet een oproep om de straten kleurrijker te maken.

“Hoera, we mogen nog steeds buiten wandelen. Maar de kinderen zien hun vriendjes niet meer of mogen geen bezoekje meer brengen aan de speeltuin”, aldus de school uit Aalst. “We steunen deze maatregelen volledig, daarom willen we graag de straten kleurrijker maken. Helpen jullie ons een handje? Maak dan een regenboog met verf, stift of potlood en hang je tekening aan het venster. Deel daarna je foto met #regenboogchallenge.”