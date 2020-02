De pop (met wat regenachtige moeite) in brand, carnaval gaat laatste feestnacht in Rutger Lievens

25 februari 2020

22u30 4 Aalst Prins Yvan De Boitselier heeft de pop (met enige moeite, door de regen) in brand gestoken. Duizenden carnavalisten zakten af naar de Grote Markt van Aalst om de popverbranding mee te maken. Zij gaan nu de laatste feestnacht in, maar niet vergeten: morgenochtend trakteert de burgemeester op koffiekoeken op de binnenkoer van het oude stadhuis.

De Grote Markt van Aalst werd getroffen door een zware regenbui, net wanneer de prins de pop in brand wilde steken. Door de gietende regen was het eventjes wachten tot de pop vuur vatte. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) riep door de micro ‘Ajoin!’ waarop het publiek antwoordde met ‘Ajoin!’. Prins Yvan De Boitselier nam ook het woord. “Dit heeft niks met politiek te maken, maar als mens wil ik de burgemeester bedanken, want hij heeft ons carnavalisten verdedigd in de pers. En dat verdient een applaus”, zei prins Yvan.