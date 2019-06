De Plasvissers en Duitse vissersvrienden ontvangen op stadhuis Rutger Lievens

16 juni 2019

10u38 0 Aalst De Plasvissers bestaan 50 jaar en werden daarom officieel ontvangen op het stadhuis door schepen van Vrije Tijd Ilse Uyttersprot (CD&V). De Aalsterse vissersclub vierde er de 45 jaar oude vriendschapsband met vissers uit het Duitse Lüdenscheid en Schwerte.

50 jaar geleden werd vissersclub De Plasvissers opgericht. De vissersclub werd genoemd naar café ‘t Plasken. “Anno 2019 is jullie vereniging ‘de Plasvissers ‘ de oudste hengelclub die onze stad rijk is. Elke week blazen jullie nog steeds verzamelen. Elke week afspraak op een andere plaats”, speechte schepen Uyttersprot (CD&V).

“Maar er is meer. Want jullie bouwen niet alleen bruggen tussen mensen van bij ons. Vijftig jaar geleden ‘stoefte’ een van jullie leden in Duitsland over zijn thuisclub: De Plasvissers uit Aalst. Als Belgisch militair in Lüdenscheid kreeg hij prompt van de voorzitter van de Belgische militairen een uitnodiging. Hij mocht in groep komen bewijzen hoe goed die Aalstenaars konden vissen. Eerst kwam het tot een rondje kampen tussen onze mannen en de Belgische militairen van Korfval. Omdat een visser gebeten is eens hij begint, duurde het niet lang of er kwamen wedstrijden tegen Duitse militairen uit het naburige Schwerte”, aldus de schepen.

“Na vijf jaar was de lijn Aalst-Schwerte onverwoestbaar. De terugtrekking van Belgische militairen uit Duitsland betekende niet het einde van de vriendschap. Nog steeds bezoeken jullie mekaar elk minstens één keer per jaar. Aalst-Schwerte, Schwerte-Aalst. Een band die sinds 45 jaar bestaat, is onverwoestbaar”, zei ze.