De Pikkeling nog altijd op zoek naar gastgezinnen voor buitenlandse groepen

12 juni 2019

18u12 0 Aalst De Pikkeling is nog altijd op zoek naar gastgezinnen. De festivalvoorzitter, Erwin Sabbe, doet opnieuw een oproep via sociale media. Het is dit jaar de vijftigste keer dat De Pikkeling plaatsvindt.

“Ieder jaar gaat het vlotjes wat de opvang van onze buitenlandse gasten betreft. Deze worden steeds opgevangen in onze gastgezinnen. Dit jaar zijn we, zowat een maand voor ons oogstfeest, nog steeds op zoek naar gastgezinnen”, zegt Sabbe. “Was je toch niet van plan om naar het buitenland op vakantie te gaan, haal dan de vakantie bij jou thuis en laat een paar mensen logeren. Het is tegelijkertijd een leuke ervaring. De periode waarvoor we nog logement zoeken is van 24 juli tot 31 juli.”

De Pikkeling vindt dit jaar plaats van 24 juli tot 30 juli om en rond de Hoeve Van Lierde in Herdersem. Meer info op www.de-pikkeling.be.