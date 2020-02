De Nonsens Alliantie in De Tafel van Elise Rutger Lievens

05 februari 2020

16u25 4 Aalst De Nonsens Alliantie speelt op zondag 9 februari in De Tafel van Elise, het mini-cultureel centrum van Erembodegem. Mario en Marleen van De Nonsens Alliantie spelen interactieve comedy.

“Ze komen zonder vooraf gerepeteerde teksten het podium op en laten het publiek bepalen wat ze zullen doen. Wie zin heeft om suggesties te geven, mag dat. Wie zich liever verschuilt in de luwte en geniet van het optreden (en een drankje), mag dat ook. We bezorgen graag iedereen een geslaagde avond, met veel humor”, zegt Els Neukermans van De Tafel Van Elise.

“Mario, beter bekend als cartoonist AAaRGh…, tekent voor diverse kranten, tijdschriften en bedrijven. Hij maakt de stripreeks Familie De Koninck over zijn twee dochters en debuteerde in 2018 als auteur met het moderne sprookje ‘De prinses die alles had’, dat meteen verkozen werd tot beste kinderboek van dat jaar”, zegt Els. “Marleen is de echtgenote van Mario. Ze werkt als zelfstandig vertaler (Frans, Engels, Spaans) en copywriter voor verschillende grote bedrijven (Royal Canin, Volvo, Rode Kruis Vlaanderen…).”

De voorstelling start om 19.30 uur. Inkom bedraagt 12 euro. Inschrijven verplicht op 053 21 62 66 of info@detafelvanelise.be.