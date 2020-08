De Looyerij volgt afscheid van Ilse Uytersprot op groot scherm: “Het blijft onwezenlijk” Rutger Lievens

14 augustus 2020

11u02 4 Aalst De Looyerij in sportcomplex Schotte loopt stilaan vol met mensen die de afscheidsplechtigheid van Ilse Uyttersprot (CD&V) willen volgen op het groot scherm.

Ivan De Boom had Ilse Uyttersprot de dag voor haar dood nog aan de lijn. “Als mindervalide wilde ik bij haar een probleem aankaarten en ze bood een luisterend oor. In sommige winkels mogen we niet begeleid worden door de coronamaatregelen. Ze begreep het probleem en wilde het aankaarten op het schepencollege”, zegt Ivan. “We hebben nog zitten lachen en ik heb haar nog gezegd dat ze het vlaggenschip van CD&V Aalst blijft. Het was een leuke babbel. De dag erna hoorde ik het nieuws. Dat was een slag in mijn gezicht. Onwezenlijk. Ze probeerden haar te vermoorden op politiek vlak, maar dat ging totaal niet lukken want het was een sterke vrouw. Maar dat dit zou gebeuren had niemand verwacht”, zegt Ivan.

Ook Bart Dufour is in De Looyerij. “Ik ken haar al een tiental jaar. Ze heeft veel voor de sport gedaan. Schotte, de bib, het zwembad, het zijn stuk voor stuk haar realisaties. Ze haalde Lindemans Aalst naar hier. De pompiers op het Vredeplein, de pompiers op de Grote Markt tijdens carnaval, ze stond altijd paraat om de carnavalisten te steunen. Ze was er altijd als verbindingspersoon tussen carnavalisten en schepencollege”, zegt Bart Dufour.