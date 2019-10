De Kleine Prinsj: Jan Louies vertaalt ‘Le Petit Prince’ van Antoine de Saint-Exupéry in ‘t Oilsjters Rutger Lievens

29 oktober 2019

13u40 0 Aalst Woensdagavond wordt in Utopia ‘De Kleine Prinsj’ voorgesteld. Na meer dan 400 edities in verschillende talen en dialecten is Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry er eindelijk ook in een Aalsterse versie. Jan Louies zorgde voor de vertaling.

“’t Es zu simpel as bonzjoer: allien mé a hert kejje goe zing. ‘t Prisjipolsjte es onzichtboor ver ‘t oeig.” Zo klinkt De Kleine Prins in het Aalsters dialect. Jan Louies, schrijver van Den Oilsjtersen Diksjoneir, werkte verschillende maanden aan het boek. “In totaal vertaalde ik honderd bladzijden. Het Aalsters dialect is mijn moedertaal, maar mijn kennis van het Frans dateert uit de humaniora. Ondertussen vijftig jaar geleden. Het liep uiteindelijk vlot. Het allerbelangrijkste was de toon, dat moest hetzelfde zijn als het origineel”, zegt Louies. “Daarnaast moest ik natuurlijk ook rekening houden met de wetmatigheden van het Aalsters dialect.”

402 vertalingen

Op dit ogenblik zijn er al zeker 402 vertalingen van Le Petit Prince, waarvan vaak dan nog eens verschillende versies bestaan. “De Nederlandse versie heeft bijvoorbeeld in de loop der jaren verschillende vertalingen gekregen”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA), bevoegd voor de bibliotheek. “Er zijn ook bewerkingen voor kinderen gemaakt en bijvoorbeeld het Chinees heeft zeker dertig versies. Wereldwijd zijn er 1.528 vertalers met het verhaal aan de slag gegaan en er bestaan minstens 5.287 verschillende edities. Hoog tijd dus voor een Aalsterse versie.”

Anja Van Geert van de Academie voor Podiumkunsten is een verwoed verzamelaarster. De Kleine Prinsj zal in haar collectie het 150ste exemplaar zijn. “In 110 talen”, vertelt ze. “Ik wou mij dan ook echt engageren voor een Aalsterse vertaling. In samenwerking met de stad Aalst en Utopia werd dit mogelijk.”

Jan Louies signeert

Na de presentatie woensdagavond om 19 uur kan het boek voor het eerst gekocht worden. Jan Louies zal die avond signeren. Er werden 800 exemplaren gedrukt door de uitgever in Duitsland, Edition Tintenfass, die al meerdere dialectversies publiceerde. De eerste twintig exemplaren zijn met de hand genummerd. De Kleine Prinsj kost 16 euro en zal nadien verkrijgbaar zijn in Utopia, de dienst Toerisme, Standaard Boekhandel, Fnac en Philimonius. “Ik moest honderd bladzijden vertalen”, vertelde de schrijver in Start Je Dag Oost-Vlaanderen. “Ik heb er heel wat avonden aan gewerkt. Op momenten was ik er bijna elke dag mee bezig”, besluit Jan Louies.