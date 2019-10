De Gucht (Open Vld): “Regeerakkoord levert Aalst 15 miljoen euro op” Rutger Lievens

03 oktober 2019

18u04 0 Aalst Levert het Vlaams regeerakkoord nu iets op voor Aalst, of is Jambon I Aalst vergeten. Aalsterse politici zijn het er niet over eens. Volgens schepen en parlementair Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) levert het Vlaams regeerakkoord Aalst maar liefst 15 miljoen euro extra investeringsruimte op.

Er werd eerder al over gekibbeld tussen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en voormalig schepen Ann Van de Steen (Lijst A). De burgemeester vroeg zich zelfs af of oud-schepen Van de Steen de pedalen kwijt was.

Volgens schepen De Gucht levert het regeerakkoord wel degelijk iets op. “Dankzij het Vlaams regeerakkoord krijgen steden en gemeenten extra investeringsruimte. Voor Aalst bestaat de financiële ondersteuning uit 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft”, zegt hij.

“Aalst kan door de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage een bedrag besparen van 15 miljoen euro hetgeen voor Aalst een extra investeringsruimte uitmaakt”, aldus De Gucht. “Ook voor het ASZ maakt het Vlaams regeerakkoord een besparing uit van ruim 11 miljoen euro in de vorm van een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage.”