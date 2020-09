De Gucht (Open Vld) noemt kritiek van Lijst A op tonnagebeperking ‘trumpiaans’ en ‘fake news’ Rutger Lievens

04 september 2020

17u53 2 Aalst De partij Lijst A heeft kritiek op de invoering van de tonnagebeperking in Aalst. Zo vindt de partij een beperking tot 5,5 ton meer dan genoeg en verwijt ze het stadsbestuur te weinig aandacht te geven aan de deelgemeentes en vraagt de partij zich af waarom er geen verwijzing meer is naar de tonnagebeperking op het einde van de schooldagen. Jean-Jacques De Gucht verwijt de partij van ‘fake news’ te verspreiden en noemt hun kritiek ‘trumpiaans’. Hij zet de genomen maatregelen nog eens op een rijtje.

“Is veiligheid voor onze kinderen in de namiddag niet belangrijk?”, zo luidt het persbericht van de oppositiepartij Lijst A van Ann Van de Steen. “Deze maand stemt de gemeenteraad over de tonnage-beperking. Een maatregel die is gestart bij een limiet voor 3,5 ton en nu is opgetrokken naar 7,5 ton. Terwijl we zien dat vele steden een beperking tot 5,5 ton hanteren. Tenslotte gaat het om de kern van wat een jaar geleden zich afspeelde in Aalst: ‘de dode hoek’.”

Trumpiaans

“Ook lezen we geen vermelding van een middag- of naschoolse beperking in de beslissing van het college, alsof veiligheid dan niet meer primeert. En dit terwijl uit een studie van het VIAS instituut (voorheen BIVV) blijkt dat er 50% meer letsel-ongevallen gebeuren op de terugweg van school”, zegt Bart De Spiegeleer (Lijst A). “Als Aalst zich wil profileren als fietsstad, maak er dan een fietsveilige stad van. We hopen dat de meerderheid de teksten alsnog aanpast met de duidelijke vermelding van een avond- en woensdagmiddag slot alsook de beperking tot 5,5 ton. Het gaat tenslotte om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen.” vult John Hendryckx (Lijst A) aan. De partij vraagt ook meer aandacht voor de deelgemeenten.

“Als een politieke partij kritiek uit, zou zich beter eerst goed informeren. Op een gemeenteraadscommissie bijvoorbeeld. Jammer genoeg gebeurt dat niet en worden er onwaarheden de wereld in gestuurd. Fake news en trumpiaans van Lijst A”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Hij zet de genomen maatregelen nog eens op een rijtje:

Op de gemeenteraad van 15 september aanstaande wordt de beslissing voorgelegd om in het centrum van de stad, gebied begrensd door R41-N9 (Gentsesteenweg-Capucienenlaan), tijdens de spitsuren van de scholen, tussen 7.45 uur en 8.45 uur elke weekdag, en tussen 15.30 uur 16.45 uur iedere weekdag uitgezonderd woensdag, en tussen 11.30 uur en 12.30 uur op woensdag, verbod op te leggen aan deze voertuigen die een tonnage hebben vanaf 7,5 ton om er zich voort te bewegen. De invoering van de tonnagebeperking is voorzien voor 4 januari 2021.

“De eerder genomen beslissing hierover van februari dit jaar werd samen met de stakeholders herbekeken. De reden hiertoe bestond erin dat een tonnagebeperking vanaf 3,5 ton onwerkbaar bleek gelet op het groot aantal voertuigen die onder de regeling zouden vallen, bijvoorbeeld grote personenvoertuigen. Het risico zou er dan ook in bestaan dat er te veel uitzonderingen zouden worden toegekend waardoor de regel zijn doel zou voorbijschieten. Bovendien zijn het vooral de grote vrachtwagens die voor onveiligheid zorgen en die potentieel een grotere risico in zich dragen om zware verkeersongevallen te veroorzaken”, zegt De Gucht (Open Vld).

“Bedrijven zullen kunnen uitzonderingen vragen , maar deze zullen beperkt worden tot structurele vergunningen, nl. voor leveringen van tijdsgebonden materialen die gebruikt worden voor een continue verwerking gedurende meer dan 6 uur, en punctuele uitzonderingen, nl. voor leveringen die eenmalig en kortstondig zijn in zeer specifieke situaties die redelijkerwijze niet buiten de venstertijden kunnen worden verricht”, aldus de schepen.

“Om tot een economisch draagbare en haalbare regeling te komen zal de reglementering rond de venstertijden in het voetgangersgebied herbekeken worden. Leveren in het centrum zal in de toekomst mogelijk gemaakt in een ruimer tijdsbestek wat als resultaat zal hebben dat leveringen met zware voertuigen in de binnenstad meer gespreid kunnen gebeuren en de overdruk in de voormiddag zal verminderen. Zo zal er kunnen geleverd worden vanaf 6 uur tot 7.30 uur en vanaf 8.45 uur tot 11.15 uur, en zal ook een avondlevering mogelijk zijn tussen 18 uur en 21 uur”, legt De Gucht uit.