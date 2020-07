De eerste zomer van cocktailbar Bailar: “Openingsavond was super, maar om middernacht startte al de lockdown”

Aalst

De lockdown zit er op, en alle cafés en winkels kunnen weer open. In onze nieuwe zomerreeks ‘De eerste zomer van…’ gaan we deze week in de Denderstreek op zoek naar zaken die nog geen jaar open zijn, de coronacrisis overleefd hebben, en nu hopen op een spetterende zomer. Het wereldrecord ‘horecazaak met de minste uren op te teller voor de lockdown’ gaat sowieso naar cocktailbar Bailar uit de Molenstraat in Aalst.