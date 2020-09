De eerste schooldag in VBS Herdersem: ravotten in de natuurspeeltuin Rutger Lievens

01 september 2020

17u23 7 Aalst Op de eerste schooldag in de vrije basisschool Herdersem ravotten de leerlingen in de nieuw aangelegde natuurlijke speelplaats van de school. Enkele lessen gingen door in de open lucht onder de bomen van de pastorietuin.

Directrice Els Hutsebaut was helemaal in de wolken door zoveel blije gezichtjes op de eerste schooldag. Natuurlijk wordt er op deze school ook lesgegeven, maar tijdens de pauzes mogen de kindjes genieten van een coole speeltuin vol natuurlijke elementen zoals een wilgenhut. “Als ik denk aan hoe al die vrijwilligers dat hier voor mekaar hebben gekregen in de vrije uren, mijn hart gaat daar sneller van kloppen. Ik ben blij dat we dit voor de leerlingen hebben kunnen maken. In de pastorietuin waren er vandaag al de eerste lessen buiten onder de bomen”, zegt de directrice.



