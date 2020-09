De eerste schooldag: gigantische regenboog van ballonnen in DvM Basis Rutger Lievens

01 september 2020

17u06 0 Aalst De eerste schooldag ging ook in DvM Basis in Aalst niet zomaar voorbij. De leerlingen en leerkrachten vormden een kleurrijke regenboog op de speelplaats.

De klassen hadden ballonnen in verschillende kleuren. Aan de leerlingen was gevraagd om een kledingsstuk in de kleur van de klas aan te trekken. Zo een grote regenboog op de eerste schooldag zorgde meteen voor genoeg positieve vibes om enthousiast het schooljaar te kunnen starten.