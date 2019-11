De eerste kerstversiering is er: officieel startschot van kersttijd op Aalst Twinkelt Rutger Lievens

20 november 2019

De eerste kerstversiering wordt dezer dagen omhoog gehangen in de winkelstraten van Aalst. Het kerstfeest in de stad start op 6 december met Aalst Twinkelt.

In verschillende winkelstraten van Aalst en aan het oude stadhuis is al kerstversiering aangebracht. “Het traditionele startschot van de winterpret in Aalst is de openingsavond Aalst Twinkelt op 6 december 2019. Deze wordt gevolgd door 3 WinterWeekends op 14-15, 21-22 en 28-29 december 2019 met winterse animatie in de shoppingstraten, winkels die zondag openen en een pop-up kerstmarkt op de Hopmarkt op 20-21 en 22 december”, aldus de stad Aalst. “Om de winterpret compleet te maken breien we er nog een extra koopzondag aan vast op 5 januari 2020.”

Het programma:

Ijspiste [Werfplein] >> 6 december 2019 tot en met 5 januari 2020

WinterBar [Werfplein] >> 6 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Kerstdorp ‘WinterSmaak’ [Grote Markt] >> 6 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Pop-up kerstmarkt [Hopmarkt] >> 20-21-22 december 2019

Aalst Twinkelt >> 6 december 2019

Winterweekend 1 >> 14-15 december 2019

Winterweekend 2 >> 21-22 december 2019

Winterweekend 3 >> 28-29 december 2019

Koopzondagen >> 15-22-29 december 2019 en 5 januari 2020