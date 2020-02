De eerste ‘Joden’ gespot op Aalst carnaval Rutger Lievens

13u20 21 Aalst De carnavalsstoet van Aalst start pas om 14 uur, maar de eerste carnavalisten in Jodenkostuum zijn nu al gespot. Bekijk hier de beelden.

Zo gaat de groep De Kalisjekloesjers verkleed als Jood met een klaagmuur de stoet in. Een andere groep gaat als ecologische Joden, ‘Joed 4 Climate’ de stoet in. Buitenlandse media hebben meteen veel aandacht voor deze groepen. Een lid van De Kalisjekloesjers vertelde aan een Franstalige televisiezender waarom zijn kostuum niets met antisemitisme te maken heeft. “We lachen in Aalst met alle religies", zei hij.