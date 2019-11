Datacenter van 15,5 miljoen euro op industriezone Erembodegem Rutger Lievens

14 november 2019

14u12 5 Aalst In Erembodegem bouwt datacenterbedrijf LCL momenteel een nieuw datacenter ‘LCL Brussels West’. Het bedrijf investeert 15,5 miljoen euro voor het datacenter van +/- 1950 m². Het wordt het modernste en veiligste datacenter van het land.

De datacenterspecialist LCL bouwt momenteel een nieuw datacenter ‘Brussels West’ in Aalst. De twee andere datacenters van LCL bevinden zich in Diegem en Antwerpen. Het ontwerp van het datacenter in opbouw, werd door Uptime Institute alvast bekroond met een Tier III-certificaat. En dat is een primeur in België. Het design is dus conform de Tier III-vereisten van Uptime Institute. Dit is een cruciale erkenning voor de volgende stap: een Tier III-certificaat voor het hele volledige datacenter van LCL.

De Tier III-classificatie staat voor het hoogste niveau van bedrijfscontinuïteit dat een datacenter in België kan aanbieden. Onder meer in de financiële en verzekeringswereld is het cruciaal dat de systemen blijven draaien.

Voor de bouw van LCL Brussels West trekt LCL 15,5 miljoen euro uit. Dat bedrag omvat ook de aankoop van het aanpalende terrein met het oog op uitbreiding in de toekomst. De bouw is momenteel volop bezig. Het datacenter zal klaar zijn in 2020. LCL Brussels West zal een oppervlakte van +/- 1950 m² beslaan, dat is bijna een verdrievoudiging van de datacenterruimte die al aanwezig was in Aalst. “Doordat de datacenterlocaties van LCL op voldoende afstand van elkaar gelegen zijn, kunnen klanten perfect twee LCL-datacenters gebruiken als back-up-oplossing”, zegt Laurens van Reijen, managing director van LCL.