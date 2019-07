Darren (16) pakt brons op Belgisch Kampioenschap blootvoets waterskiën KOEN MOREAU

16 juli 2019

18u09 0 Aalst Op zijn blote voeten, voorgetrokken achter een boot met een snelheid van ongeveer 70 km/u, behaalde de 16-jarige Aalstenaar Darren Rombaut het voorbije weekend brons op het BK blootvoets waterskiën. “Als ik op het water sta, lijkt het of ik vlieg”, vertelt de student automechanica aan Don Bosco Aalst die lid en trainer is bij waterskiclub Costa Zele.

Omdat waterskiën op latten maar gewoontjes is, specialiseerde Darren zich, na zijn eerste keer op de latten in 2011, de voorbije drie jaar in het blootvoets skiën. “De snelheid ligt flink wat hoger omdat je anders door het wateroppervlak zakt en het geeft een leuke kriebel aan je voeten”, vertelt hij. Pijnlijk is het helemaal niet. “Tenzij je je ‘tok’ (de schelp om je kruis te beschermen nvdr.) vergeet of je duikpak geen extra versteviging aan het achterwerk heeft.”

Die extra versteviging is noodzakelijk aangezien de waterskiër al neerliggend of op het achterwerk vertrekt tot de boot voldoende snelheid maakt. Op stilstaand water kunnen drijvende takjes wel voor snijwondjes zorgen. “Meestal train ik op de Schelde waar takjes door de stroming tegen de kant hangen, maar op gewone waterplassen heb ik er die wondjes voor over.” Het lossen en vallen, gaat wel met een klap. “Vallen is zoals op steen, maar je pak vangt de klap op en je leert zelf door te rollen om de slag te breken.”

Het ziet er wat gek uit om op je achterwerk te starten, maar het vervolg is geweldig Blootvoets waterskiër Darren Rombaut

Over de start is Darren eveneens duidelijk. “Het ziet er wat gek uit om op je achterwerk te starten, maar het vervolg is geweldig.” Een ritje achter een boot is nochtans kort. “Reken op 15 tot maximum 30 seconden. Dat is al aardig lang om op armkracht met zo een snelheid te blijven vast houden.” Dat vasthouden gaat overigens stapsgewijs. “Eerst start je aan de boom. Dat is een stok. Nadien komt een kort touwtje in de plaats en later een langer touw. Achterwaarts levert extra punten op.”

Precisiewerk

Bedoeling is om op die manier trucjes te doen. “De eerste keer op blote voeten durfde ik al meteen een hand lossen, een voet opheffen en een sprongetje maken. Dat ziet er misschien makkelijk uit, maar bij die snelheid is het een precisiewerk om je evenwicht te bewaren en niet in de golven te kletsen.” Het schijnbaar aangeboren talent leverde vorig jaar al de titel ‘Belofte blootvoetskiër 2018' op. De bronzen medaille pakte Darren niet met speciale ‘tricks’, maar wel in de discipline Junior Boys Slalom.

“In tegenstelling tot gewone slalom moet je hier zonder boeien in het paar tiental seconden dat je achter de boot hangt zoveel mogelijk de centrale as oversteken.” Iets dat duidelijk bijzonder goed lukte tijdens de nationale kampioenschappen in het Duitse Ferzersee met deelnemers uit aparte reeksen voor België, Duitsland, Italië en Nederland. Binnen de Belgische delegatie behaalde Darren brons in de Junior Boys Slalom.

Vallen is zoals op steen, maar je pak vangt de klap op en je leert zelf door te rollen om de slag te breken. Blootvoets waterskiër Darren Rombaut

Overnachten in tentje

Trainen doet Darren hoofdzakelijk bij waterskiclub Costa Zele op de Schelde. “De scheepvaart is daarbij niet ideaal en je kan er enkel in het weekend trainen, maar dan ben ik er ook permanent.” En dat is letterlijk te nemen. Zaterdagochtend voeren Darrens ouders hem naar het water om te trainen en zelf training te geven. Hij overnacht er vervolgens in een tentje om op zondag alles nog eens over te doen. Het aantal trainingen is nochtans beperkt. “Op zaterdag train ik tweemaal een kwartier en op zondag doe ik dat nog eens. Dat vraagt al heel veel energie en armkracht.”

Als voorbereiding voor het BK trok Darren wel naar waterskiclub O’Douce in De Pinte. “Dankzij trainer Wouter Vermeulen leerde ik nog heel wat bij. Mijn medaille kwam er dan ook deels dankzij hem.” Een opstapje naar het Europees Kampioenschap is de medaille voorlopig niet. “Ik had helemaal geen podiumplaats verwacht en voel me ook nog niet klaar voor het EK. Eerst wil ik flink wat extra trainen en dan zien we wel”, besluit Darren bescheiden.