Dansmarathon brengt 1.500 euro op voor Foundation Jana De Koker Rutger Lievens

17 september 2019

17u09 3 Aalst De Aalsterse Foundation Jana De Koker heeft een cheque van 1.500 euro in ontvangst mogen nemen.

Het geld werd ingezameld door de dansmarathon Dance For Hope. Foundation Jana De Koker zet zich in voor kinderen in ziekenhuizen en wil hun leven er leuker maken. Regelmatig geven ze kleine en grote cadeaus aan verschillende ziekenhuizen van België. Het geld komt dan ook goed terecht. “De dansmarathon is een knap event en ze hebben beloofd volgend jaar opnieuw voor ons de marathon te organiseren”, zeggen Stijn De Koker en Cindy De Mul.