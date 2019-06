Danscafé Oxygène heeft nieuwe uitbaters: “Schoolgaande jeugd kan einde examens bij ons komen vieren” Rutger Lievens

19 juni 2019

13u12 0 Aalst De broers Steffen (21) en Sander (23) Cobbaert heropenen donderdag jeugd- en danscafé Oxygéne op het Priester Daensplein in Aalst. Het is voor de broers meteen ook het tweede jeugdcafé, ze namen in Ninove eerder al het bekende jeugdcafé Den Blompot over.

‘Den Oxy’ op de hoek van de Sluierstraat en het Priester Daensplein is een horecamonument in Aalst. Leerlingen van de naburige secundaire scholen dronken er hun eerste pinten na de examens, het café was jarenlang een van de vaste waarden in de Aalsterse uitgaansbuurt. Recent gingen de deuren dicht, maar daar komt nu verandering in.

Populair jeugdcafé

De broers Steffen en Sander Cobbaert zijn geen onbekenden in de horeca. Drie jaar terug namen ze het bekende jeugdcafé den Blompot in Ninove over. “Dit succesverhaal willen we nu verderzetten in Aalst door de overname van jeugd- en danscafé Oxygéne. Het populaire Aalsterse jeugdcafé sloot recent de deuren, maar wij willen de zaak nu naar zijn oude glorie herstellen”, zeggen Steffen en Sander.

Café Oxygène behoudt zijn naam, maar kan wel wat oplapwerk gebruiken. De broers willen zowel het interieur als de gevel vernieuwen. “Het interieur kreeg alvast een stevige make-over”, aldus zaakvoerder Steffen. “maar ook de voorgevel zal binnenkort vernieuwd worden.”

Schoolgaande jeugd

Het vernieuwde Oxygène opent nu donderdag de deuren voor de schoolgaande jeugd die zijn examens komt vieren en zal volgende week ook om dezelfde reden elke dag vanaf de middag geopend zijn. “Het officiële openingsweekend volgt echter pas op 4,5 en 6 juli”, zeggen de zaakvoerders. “De bedoeling is om tijdens de zomermaanden steeds op maandag geopend te zijn voor de Afterparkies en verder ook op donderdag-, vrijdag-, en zaterdagavond”, licht Steffen toe.

“Oxygène zal zich vooral richten op schoolgaande jeugd. Op zaterdagavond willen we ons ook richten op jonge werkenden en verenigingen door het aanbieden van verschillende evenementen”, zeggen ze.

Het is al het tweede danscafé dat een nieuwe uitbater krijgt in de Sluierstraat. Onlangs raakte bekend dat Dean Janssens van James Bar The Factory overneemt. Hij wil er een hedendaags club van maken dat feestvierders uit de hele regio van Aalst aantrekt.