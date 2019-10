Dancing The Kings maakt plaats voor ‘residentie Le Roi’ Rutger Lievens

04 oktober 2019

21u18 28 Aalst De dansvloer van dancing The Kings in Aalst gaat binnenkort dicht. De vergunning om aan de Hopmarkt vier luxe-appartementen en een handelsruimte te bouwen is afgeleverd door de stad. In die gelijkvloerse handelsruimte komt frituur Wilfrit.

Renovera Projectontwikkeling kondigt het nieuws aan op haar Facebook-pagina. “The Kings wordt Le Roi. En het is niet enkel de naam die verandert. Kom wonen in één van de meest exclusieve projecten van Aalst. Samen met onze partner @absbouwteam hebben wij aan de Hopmarkt in Aalst de vergunning bekomen voor de bouw van 4 luxe-appartementen van maar liefst 170 m2 en een handelsruimte. Naar een ontwerp van architect Tom Lierman”, aldus de ontwikkelaar.

Op de benedenverdieping zal frituur Wilfrit gevestigd zijn.