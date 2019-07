Dan toch vakantiespeelpleinwerking voor buitengewone kinderen Rutger Lievens

10 juli 2019

19u35 8 Aalst Het heeft geen haar gescheeld of ouders van kinderen uit het buitengewoon onderwijs zaten deze zomer met een serieus opvangprobleem. De vakantiespeelpleinwerking van vzw ‘t Plein stopte ermee en dus was er voor een dertigal kinderen en jongeren tussen 3 en 24 jaar oud geen opvang deze zomer. De stad, school De Zonneroos en vzw Oranje besloten uiteindelijk om het vakantiespeelplein voort te zetten.

Op de terreinen van Levensvreugde-school De Zonneroos in Aalst wordt al meer dan twintig jaar een vakantiespeelpleinwerking georganiseerd voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Na vorige zomer gaven de organisatoren van het speelplein te kennen dat ze ermee wilden stoppen. “Door een jammerlijke samenloop van omstandigheden: verbouwingen op onze gebruikelijke locatie tijdens de zomer, een generatiewissel onder de animatoren en een veranderende privé-situatie van de betreffende mensen”, zegt Steffen De Keersmaeker van de vakantiespeelpleinwerking.

Oranje

Er was een oproep van ongeruste ouders via de media. Dana Van Cauter, orthopedagoge in de school De Zonneroos, begon mails te sturen met een vraag voor hulp. Schepen van Jeugd Ilse Uyttersprot (CD&V) wilde steunen met 15.000 euro subsidies. Via de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking kwam de stad terecht bij vzw Oranje om het speelplein structureel te ondersteunen.

“In 1966 zijn we gestart in Brugge en onze organisatie telt ondertussen vijf speelpleinwerkingen”, zegt Dimi Haezebrouck van vzw Oranje. “Dit initiatief is te mooi om zomaar te laten verdwijnen. Vrijetijdsbeleving voor deze kinderen en jongeren is zeer belangrijk. Terwijl zij op het speelplein zijn, kunnen de ouders gaan werken of eventjes uitrusten. Zo dragen we mee zorg voor deze kinderen", zegt hij.

Plein

Voor de ouders is het een opluchting. “Anders moesten deze mensen met hun kinderen naar Drongen, Oudenaarde of Geraardsbergen. Het zou hen een pak meer kopzorgen hebben bezorgd”, aldus de medewerkers van Plein.

De vakantiespeelpleinwerking in De Zonneroos blijft Plein heten. De helft van de animatoren hebben enkele jaren ervaring op de teller, de helft is nieuw. Er worden dertig kinderen opgevangen door tien begeleiders. Voor Steffen is het al zijn achtste jaar als begeleider. “Tegenwoordig zijn er veel studenten van het SAI die hier vrijwilligerswerk komen doen. In die school vind je veel zorgrichtingen, dus dat is een beetje logisch. Je hoeft echter geen specifieke zorgopleiding gevolgd te hebben, met de juiste feeling kom je heel ver. Je moet vooral veel goesting hebben om dit te willen doen”, zegt Steffen, die nog altijd extra animatoren zoekt. Kandidaten melden zich zo snel mogelijk aan bij het speelplein voor een unieke ervaring.