Damesfietsen gestolen uit caravan Koen Baten

22 augustus 2019

10u53 5

In de Dompelstraat in Aalst heeft de politie gisterenavond een diefstal vastgesteld uit een caravan. Onbekenden sloegen er het raam in van het voertuig waardoor ze zich toegang konden verschaffen tot de caravan. De diefstal gebeurde vermoedelijk rond 21.00 uur. Ze gingen er van door met twee damesfietsen die in de wagen stonden. Het gaat om twee zilverkleurige fietsen. Van de daders is op dit moment nog geen spoor.