Dames basketten voortaan in het Forum: “DBC Osiris Okapi Aalst is geboren” Rutger Lievens

06 mei 2020

19u08 0 Aalst Het Aalsters damesbasket verhuist van zaal De Burcht naar het Forum. Damesbasketbalploeg Osiris gaat nauw samenwerken met Okapi Aalstar. “Geen echte fusie gezien beide stamnummers behouden blijven, maar in de praktijk worden alle voordelen van een fusie toegepast”, zeggen de clubs.

Amper één jaar nadat Crelan Okapi Aalstar compleet geherstructureerd werd, neemt er een sterke verschuiving in het Aalsterse basketlandschap plaats vanaf komend seizoen 2020-2021. “Het herenbasket in het Forum en het vrouwenbasket in de Burcht, zo was het al tientallen jaren. Twee gedreven clubs die eigenlijk perfect complementair zijn, hebben elkaar nu gevonden. De beide clubs beslisten in hun respectieve bestuursorganen om een verregaande samenwerking aan te gaan. Geen echte fusie gezien beide stamnummers behouden blijven, maar in de praktijk worden alle voordelen van een fusie toegepast”, zo staat te lezen in een bericht dat de clubs uitstuurden.

Osiris Okapi Aalst

DBC Duopaint Osiris Aalst komt naar het Forum spelen en zal haar naam ook wijzigen naar DBC Osiris Okapi Aalst. Het zal een vernieuwd bestuur krijgen met eveneens Okapi-bestuursleden. Bovendien wordt een win-winsituatie gecreëerd met tal van synergievoordelen: niet alleen qua zalen, maar ook qua organisatie, ledenwerving, secretariaatswerken, boekhouding, evenementwerking, vrijwilligerswerking.

“De hoofdreden om deze samenwerking aan te gaan is de ambitie om in Aalst een totaalproject basket te realiseren, zowel voor dames als voor heren, vanuit één visie. En samen wordt de Okapi- en Osiris-familie een bijzonder sterke club met samen 27 ploegen waarvan 7 seniorenploegen en 20 jeugdploegen. Dezelfde waarden worden gedeeld : ambitie, familie, beleving en community”, aldus de beide clubs. “Tot 14 jaar wordt de jeugdwerking samen bekeken en geëvalueerd. Vanaf 14 jaar wordt het Academy-principe ingevoerd met aparte coördinatoren.”

En op het hoogste niveau worden ook de ambities kracht bijgezet. De herenploeg speelt in eerste nationale en wil doorgroeien naar de subtop. De dames spelen in eerste landelijke en mikken op termijn naar een plaatsje in eerste nationale.

“Unieke kans”

“Dit is een unieke kans voor Osiris om een grote stap voorwaarts te zetten. We zaten met het bestuur van Okapi direct op één lijn”, zegt voorzitter Stijn Steppe (DBC Duopaint Osiris Aalst). “Onder meer het behoud van Osiris in de naam, werd zelfs aangemoedigd. En aangezien we in De Burcht de komende 2 jaar niet meer kunnen spelen, kunnen we ons geen betere zaal dan het Forum wensen. We gaan nu contacten leggen met al onze stakeholders zodat de overstap voor iedereen naar het Forum vlot verloopt. We kijken er reikhalzend naar uit.”

Ook General Manager Peter Venneman (Crelan Okapi Aalstar) ziet de samenwerking volledig zitten. “Reeds van bij de start van het nieuwe bestuur vorig jaar, vonden we dat er iets miste in het Forum. Als eersteklasseclub geen damesbasket aanbieden, leek ons een gemis. We zijn dan ook verheugd dat deze samenwerking met Osiris kan gerealiseerd worden. Liever een Aalsterse samenwerking dan eentje erbuiten. De synergievoordelen die kunnen gerealiseerd worden zijn zeer groot: het toegenomen professionalisme kan gedeeld worden, maar ook op administratief, sportief en menselijk vlak zie ik hier veel opportuniteiten. Okapi wordt een club van ongeveer 300 spelers, een noodzakelijke en logische schaalvergroting. Maar eentje op mensenmaat en met mensen die van bij de start dezelfde doelstellingen beogen.”