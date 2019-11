Dagopvang voor daklozen start op 1 december Rutger Lievens

29 november 2019

14u39 0 Aalst Vanaf 1 december kunnen dak- en thuislozen overdag terecht in ontmoetingshuis De Brug in Aalst.

Vanaf 15 november 2019 tot 28 februari 2020 is het Winternoodplan van kracht voor de daklozen in Aalst. Naast de nachtopvang start vanaf 1 december 2019 ook de dagopvang. Concreet kunnen dak- en thuislozen vanaf 1 december 2019 overdag terecht in ontmoetingscentrum De Brug, Hertshage 11- 19 en dit van 10 uur tot 16 uur. Vanaf 1 januari 2020 is de dagopvang open tot 17.30 uur.