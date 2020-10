Dag van de Jeugdbeweging: geen massa-ontbijt op Grote Markt. Ook plan B voor Nacht van de Jeugdbeweging gaat niet door Rutger Lievens

12 oktober 2020

13u57 0 Aalst Normaal gezien vindt op vrijdag 23 oktober de hoogdag van de jeugdbewegingen plaats: dan gaan alle Aalsterse jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging in uniform naar school. Dit jaar zal er voor het eerst geen massa-ontbijt zijn op de Grote Markt en ook de Nacht van de Jeugdbeweging kan logischerwijs niet doorgaan.

Jeugdraad Vonk van Aalst liet al weten dat het massa-ontbijt met muziek op de Grote Markt van Aalst in 2020 niet kan doorgaan door corona. “Dit jaar komen we niet samen op de Grote Markt. Samenscholingen zijn nog steeds niet toegelaten en we willen het veilig houden voor iedereen. We vragen dus met aandrang om deze dag op school en in je eigen jeugdbewegingbubbel te vieren”, zegt Vonk. De jeugdraad deelt wel cadeaupakketten uit.

Ook de organisatoren van Nacht van de Jeugdbeweging, die gewerkt hadden aan een plan B, hebben nu beslist om een jaartje over te slaan. “Toen in maart grote evenementen in de buurt werden geannuleerd, hadden we er nog een goed zicht op: ‘Tot in oktober zal dit allemaal niet duren...’ Wanneer in het begin van de zomer bleek dat er geen festivals werden georganiseerd, voelden we nattigheid. Eind augustus was er hoop. De cijfers waren goed, de toekomst iets rooskleuriger. We boksten een aangepaste Nacht in elkaar, ‘anders’ maar wel coronaproof. In september bekeken we ons plan samen met de stad Aalst, haar diensten en de veiligheidscel”, aldus de organisatoren.

“Het plan was ‘een voorbeeld’, het evenement stak goed in elkaar, maar de cijfers speelden niet in ons voordeel. In samenspraak met de stad en haar diensten concludeerden we dat het beter was om de Nacht een jaartje uit te stellen. We hebben nog gedacht aan een plan B om thuis of in je lokaal te kunnen vieren, maar door de huidige situatie voelen wij ons verplicht om elke vorm van samenscholing te voorkomen”, zeggen ze.