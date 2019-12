D’Haese (N-VA): “Kwestie Uyttersprot is afgesloten hoofdstuk, vernieuwde ploeg opnieuw hard aan het werk voor Aalstenaars” Rutger Lievens

19 december 2019

18u20 8 Aalst “Er is geen onbestuurbaarheid in Aalst”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De bevoegdheden zijn finaal herverdeeld en sinds deze week is de vernieuwde ploeg opnieuw hard aan het werk om de Aalstenaars de komende vijf jaar het bestuur te geven dat zij verdienen.”

Oppositiepartijen Lijst A, sp.a en Groen stuurden een brief naar de gouverneur met de vraag om in te grijpen in de crisis in Aalst, maar de gouverneur zegt dat dat niet nodig is. “De politieke turbulentie van de afgelopen weken kreeg afgelopen dinsdag een eindpunt. Het ambitieuze meerjarenplan werd, zoals bekend en spijts het gestook van sommigen, goedgekeurd met een afgetekende meerderheid van 23 stemmen voor en 17 stemmen tegen - duidelijker kan een stemming niet zijn”, zegt de burgemeester. “De linkse oppositiepartijen, voor één keer eendrachtig tegen het bestuur, probeerden nog brand te stichten door bij de gouverneur aan te sturen op zogenaamde onbestuurbaarheid. Een compleet absurde stellingname, want er is een meerderheid en een eendrachtige bestuursploeg van acht schepenen die loyaal het bestuursakkoord uitvoeren.”

Geen onbestuurbaarheid

In een statement zegt de burgemeester dat er geen onbestuurbaarheid is in Aalst. “Vanzelfsprekend kwam de oppositie van een kale reis terug: in een duidelijke reactie stelt de gouverneur van Oost-Vlaanderen zopas dat het bestuur van Aalst niét in het gedrang is. Letterlijk stelt gouverneur Detollenaere: ‘Er is een meerderheid gevonden voor de meerjarenplanning, het stadsbestuur neemt beslissingen, het bestuur en de werking van de stad komen niet in het gedrang.’”

“Zo is het inderdaad: van onbestuurbaarheid is hoegenaamd geen sprake”, zegt D’Haese (N-VA). Ondertussen zit er in zijn schepencollege wel nog altijd een schepen wiens bevoegdheden zijn afgenomen, maar die weigert op te stappen. Volgens Christoph D’Haese zit CD&V voortaan in de oppositie, maar zal hij dan dulden dat iemand van de oppositie zomaar de schepencolleges kan volgen?

“Wat het bestuur van de stad betreft, is de kwestie-Uyttersprot een afgesloten hoofdstuk en de afwikkeling ervan vooral een zaak van de geïmplodeerde CD&V. De bevoegdheden zijn finaal herverdeeld en sinds deze week is de vernieuwde ploeg opnieuw hard aan het werk om de Aalstenaars de komende vijf jaar het bestuur te geven dat zij verdienen. Dit college kijkt nu vastberaden vooruit, een positieve toekomst voor Aalst tegemoet”, zegt D’Haese.