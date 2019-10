D’Haese (N-VA) in de federaal parlement: “Overheid schiet gruwelijk te kort in alle facetten van de transmigratieproblematiek” Rutger Lievens

24 oktober 2019

17u12 0 Aalst Aalsters burgemeester en federaal parlementair Christoph D’Haese (N-VA) zei in het parlement dat de overheid gruwelijk te kort schiet in alle facetten van de transmigratieproblematiek. Hij deed dat op de dag dat er 39 levenloze lichamen werden aangetroffen in een container van een vrachtwagen die uit Zeebrugge kwam. Minister Pieter De Crem (CD&V) reageerde: “Waar waart ge op het moment dat ge het kon doen?”, riep hij naar de N-VA.

“We vernamen en volgen allemaal het zeer trieste nieuws over de 39 levenloze lichamen die in een container van een vrachtwagen werden gevonden. Een vrachtwagen die bovendien uit Zeebrugge kwam, zo is intussen door verschillende bronnen bevestigd”, aldus D’Haese in de Kamer der Volksvertegenwoordigers. “Ik hoed mij voor overtrokken uitspraken, wil zeker niet dansen op het graf, maar het minste dat we kunnen zeggen is dat de actuele gebeurtenissen de prangende problematiek rond transitmigratie weer op scherp stellen. Helaas niet voor het eerst laten mensen het leven in zeer dramatische omstandigheden. We hopen dat de verantwoordelijken, in casu de mensensmokkelaars waarvan nogmaals is bewezen dat zij letterlijk over lijken gaan, zwaar worden gestraft.”

“Het moet gezegd dat de overheid gruwelijk te kort schiet in alle facetten van de transmigratieproblematiek. In toespraken namens de regering werden verschillende themata aangekaart, maar nergens werd gesproken over de transmigratie – laat staan dat er oplossingen naar voor werden geschoven. Collega’s Francken en Jambon zijn destijds afgezakt naar het Verenigd Koninkrijk, waar werd overlegd over de beveiliging aan weerszijden het kanaal, en waar de contouren van een samenwerking werden bediscussieerd. Sindsdien is het daaromtrent echter oorverdovend stil gebleven”, aldus Christoph D’Haese (N-VA), die pleitte dat het vijf voor twaalf is.

De repliek van bevoegd minister Pieter De Crem (CD&V) bleef niet uit: “Ik zou willen zeggen aan degenen die gedurende 4 à 5 jaar verantwoordelijkheid hebben genomen: ‘Waar waart ge?’ Waar waart ge op het moment dat ge het kon doen?”