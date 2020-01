D’Haese (N-VA): “Ik ben geen censuurburgemeester en ik zal dat ook nooit worden” Marc Coppens en Rutger Lievens

24 januari 2020

20u04 18 Aalst Dezelfde Joodse carnavalskarikaturen die vorig jaar tot de schrapping van Aalst carnaval als Unesco Werelderfgoed hebben geleid, zullen in Aalst in de komende carnavalsstoet van 23 februari opnieuw te zien zijn. Buiten Aalst vragen ze zich af: hebben die carnavalisten dan niets geleerd? “Ik ben geen censuurburgemeester en ik zal dat ook nooit worden”, reageert burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

De carnavalisten van de Zwiejtollekes hebben de Joodse karikaturen van De Vismooil’n overgenomen en zullen die gebruiken op hun praalwagen naast andere karikaturen van mensen van Afrikaanse origine, Aziaten, Duitsers en homoseksuelen. De groepsleden zullen ook met schietschijven rondlopen. “Zo zijn we zelf het mikpunt van spot. Met ons thema hekelen we de censuur die sommigen ons willen opleggen. Wij vinden dat je met iedereen moet kunnen lachen”, klinkt het.

Gevoeligheden

Wie denkt dat de burgemeester van Aalst hier een stokje zal voor steken, komt bedrogen uit. “Er zijn heel veel groepen die me komen vragen: mag het? Kan het? Die schrik moet eruit. Ik ben geen censuurburgemeester en zal dat nooit worden. De mensen kunnen in Aalst vrij carnaval vieren. Ik wijs wel op fijngevoeligheden, maar ik doe niet aan censuur. Wat ik wel zeg: plaats alles duidelijk in de context van carnaval. Je moet geen weken op voorhand gaan pronken met affiches, stickers of pins, laat ons die drie dagen uniek houden.”

“Ik heb respect voor historische gevoeligheden, maar respect hebben is iets anders dan censuur en zelfs moest dat aan de orde zijn, het is onbegonnen werk. Ik wil alles doen aan een desescalatie maar dan zonder onze principes te verloochenen. Weet je, ik krijg gigantisch veel steun vanuit het hele land, mensen die vragen om niet toe te geven, niet te capituleren”, zegt D’Haese. “Ik ben haast een verpersoonlijking van de man die opkomt voor het recht op humor.”

“Ze gaan ermee door”

Hans Knoop van het Forum der Joodse organisaties reageert verontwaardigd. “Of er op die wagen alleen Joden staan of ook nog andere bevolkingsgroepen, neemt niet weg dat in de straten van Aalst opnieuw Joden op dezelfde wijze worden tentoongesteld als ten tijde van het nazibewind in Duitsland”, zegt hij. “We herdenken dit jaar de 75ste verjaardag van de Bevrijding van Auschwitz. Geloof me, voor Joden is dat geen 75 jaar geleden; die leven nog steeds in Auschwitz. Ik ga Aalsterse carnavalisten niet beschuldigen van antisemitisme, maar de manier waarop ze Joden uitbeelden, kwetst, ook al is dat niet de bedoeling. We zijn een jaar verder en kennelijk gaan ze er gewoon mee door.”