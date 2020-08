Cultuurzomer in Aalst: haal je TOER-kaart af in het toeristisch infokantoor, het administratief centrum, Utopia of CC De Werf Rutger Lievens

19 augustus 2020

13u48 4 Aalst Zin in een TOERken door Aalst? Dat kan als je de gratis Toer-folder afhaalt bij het toeristisch infokantoor, het administratief centrum, Utopia of CC De Werf.

De cultuurzomer van Aalst, dat is Koer op de binnenplaats van De Pupillen en Toer in de rest van de stad. Via de papieren TOER-kaart heb je een mooi overzicht van alle stippen die een stop waard zijn. Je kunt de stippen in eender welke volgorde bezoeken, check de kalender op de kaart om te zien welke stip wanneer toegankelijk is. Download de app en de audiotour om geen enkel verhaal te missen.

TOER blijft vier weken staan, je hoeft de wandeling dus niet in één dag af te leggen. Je kunt de TOER-stops in eender welke volgorde bezoeken. In de weekends zijn er extra activiteiten. Bekijk het tijdschema op de TOER-kaart.

Er is ook een leuke zoektocht voor de kinderen. Op acht plekken op het parcours, aangeduid op de TOER-kaart, zit een TOER-kabouter verstopt. Als je ze allemaal gevonden hebt, weet je welk gerecht de kabouter vanavond klaarmaakt voor zijn kabouterfamilie. Bovendien maak je kans op een ‘Cadeaubon Aalst’ van 25 euro, geldig bij heel wat zaken in het Aalsterse.