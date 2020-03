Cul’eau serveert lokale delicatesse: verse hopkeesten van Melderts veld Rutger Lievens

13u46 0 Aalst Restaurant Cul’eau uit Aalst serveert de eerste hopkeesten van het seizoen. De keesten (witte ondergrondse scheuten van de hopplant) halen ze bij hopboeren Roger en Irma Baert uit Meldert. Chef Dean Hoebeeck maakt er een lekker gerechtje van.

De hopplant brengt niet alleen hopbellen voort, een topingrediënt voor bier, ook onder de grond zit er lekkers. In het voorjaar begint de plant te groeien en voor de scheuten boven de grond komen blijven ze mooi wit en knapperig. Die keesten zijn een ware delicatesse in de streek. Chef Dean Hoebeeck van restaurant Cul’eau in Aalst ging ze oogsten bij hopboeren Roger en Irma Baert in Meldert.

“Ik ben een grote fan van dit streekproduct. Wij serveren het in een klassiek gerecht met respect voor de ambacht en het product. Hopkeesten passen perfect als voorgerecht, met een gepocheerd ei en mousseline van wit bier”, zegt Dean.