Cubar Plaza popt up aan de Tragel: “Palmbomen, zand en cocktails” Rutger Lievens

25 juni 2020

16u27 20 Aalst Genieten van tapas en cocktails met de voeten in het zand. Je moet er het vliegtuig niet voor nemen, het kan gewoon in Aalst. Op woensdag 1 juli opent aan de Tragel de zomerbar Cubar Plaza met Tom De Winne en Broes De Scheemacker aan het roer.

Normaal staan ze met foodtrucks en mobiele cocktailbars op events overal in België, waaronder de Gentse Feesten en Lokerse Feesten. “Ook avondmarkten en privéfeesten vallen weg. Door corona valt dat allemaal in het water”, zeggen Tom en Broes. “De cocktails en het streetfood serveren we nu in de Cubar Plaza. Dit is er nog niet in Aalst, volgens ons. Het is een vakantiegevoel: palmboompjes, zand, en hopelijk veel zon. De weermannen voorspellen een warme zomer dus dat komt goed.”

Het is een perfecte locatie, zeggen de mannen. “Op wandelafstand van het centrum en naast een fietsroute”, zeggen ze. “In Cubar Plaza kunnen ongeveer een 120-tal mensen binnen. Het hangt een beetje af van hoe groot de bubbels zijn. De mensen reserveren best via www.cubarplaza.be, want we willen hier geen wachtrij. Alles zal hier coronaproof verlopen”, zeggen ze. Bamboe, riet, strand, cocktails dat is de sfeer. “Geen biefstuk friet maar streetfood, warme en koude tapas, nacho’s, vers fruit, verse groenten, fruitslaatjes,...”

De zomerbar is open van woensdag tot en met zondag. 1 juli is de eerste dag, dan start het vanaf 16 uur. Cubar Plaza aan de Tragel sluit eind september.